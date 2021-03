Afrique/Football : Les Comores vont participer à leur première CAN

Pour la première fois de son histoire, l’équipe nationale de football des Comores va participer à une phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

Les Cœlacanthes ont validé leur billet qualificatif pour la CAN 2021 ce jeudi, en obtenant le point du match nul (0-0) face aux Eperviers du Togo, déjà éliminés.

Avec ce score de parité, les Comores se classent deuxièmes du groupe G avec 9 points, derrière l’Egypte qui a 9 points également, après son match nul contre le Kenya. Ce dernier qui pouvait bousculer le Comores en cas de victoire, perd ainsi toutes ses chances et ne prendra pas, part à la CAN au Cameron.

Pour l’édition 2021 de la CAN, près de la moitié des équipes qualifiées est déjà connue. On retrouve parmi elles, les habituées comme le Maroc, le Ghana, le Gabon, la Guinée équatoriale, l’Égypte, le Cameroun, le Sénégal, la Tunisie, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, la Gambie, le Zimbabwe, mais aussi le nouveau Comores, et bien sûr, le tenant du titre, l’Algérie. La 6ème et dernière journée des qualificatifs de la CAN 2021 se jouera à partir de ce week-end.