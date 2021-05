Covid-19 : Le CDC Afrique relève la persistance d’un faible taux de vaccination sur le continent noir

Les pays du continent africain ont reçu un peu plus de 39 millions de doses de vaccin anti-Covid-19 depuis le début des distributions, selon le dernier bilan établi par le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).

Sur ces doses, 24 millions ont déjà été administrées, soit 64,16% de l’approvisionnement en vaccins disponibles, ce qui correspond à un taux de couverture de «1,48% au niveau continental, 0,42% de la population africaine ayant reçu un régime vaccinal complet», a expliqué le CDC Afrique.

Au cours d’un sommet du G20 vendredi dernier, les producteurs de vaccins contre le Covid-19 Pfizer/BioNTech, Moderna et Johnson & Johnson se sont engagés à fournir 3,5 milliards de doses aux pays les plus pauvres en 2021 et 2022, ce qui devrait permettre d’augmenter la fourniture de vaccins au continent africain.

Environ 1,3 milliard de doses devraient être livrées cette année, le reste en 2022. Ces vaccins seront accessibles à un prix coûtant pour les pays à faible revenu et à un prix réduit pour les pays à revenu intermédiaire, ont précisé les responsables des grands laboratoires.