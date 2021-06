L’Afrique tient toujours bon face au Coronavirus

Un an et demi après l’avènement de la pandémie de coronavirus, le continent africain continue de déjouer les scénarios catastrophe prédits par la communauté scientifique internationale, malgré des effets non négligeables de la pandémie sur les économies du continent.

Les chiffres officiels du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) en ce début juin sont plutôt rassurants : 4.370.502 guérisons enregistrées sur 4.836.307 cas confirmés de la Covid-19, pour «seulement» 130.584 décès liés à la pandémie.

Une prouesse pour ce continent dont la majorité des pays n’a pas un système de santé fiable, robuste ni une industrie médicale solide pour riposter efficacement contre cette maladie qui a plutôt fait plus de dégâts humains énormes dans les pays développés d’Europe, d’Asie et d’Amérique.

L’Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, l’Éthiopie et l’Égypte sont les pays comptant le plus de cas sur le continent, selon le CDC Afrique, mais dans ces Etats aussi, la courbe des contaminations est sous contrôle, avec notamment des avancées dans les campagnes de vaccination.

Cette vaccination devrait ouvrir la voie à un retour progressif à la vie normale, comme au Gabon où les restrictions liées à la pandémie sont quasiment levées pour les personnes présentant un passeport vaccinal.

Toutefois, les autorités sanitaires des pays du continent maintiennent un niveau élevé de vigilance, surtout que des variants du Covid-19 circulent assez rapidement et pourraient être à l’origine de nouvelles vagues de contaminations.