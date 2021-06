Guinée : L’ancien aide de camp de Dadis Camara espère une remise en liberté provisoire

La Cour Suprême de la Guinée-Conakry rendra, ce mardi 1er juin, sa décision sur la demande de mise en liberté provisoire d’Aboubacar Sidiki Diakité, ancien aide de camp de l’ex-chef de la junte militaire, Moussa Dadis Camara.

Aboubacar Sidiki Diakité, surnommé Toumba Diakité, a été arrêté au Sénégal fin 2016 et extradé en Guinée où il est en détention depuis 2017, après avoir été inculpé pour plusieurs faits dont une tentative d’assassinat contre Moussa Dadis Camara, président de la junte qui s’est emparé du pouvoir après la mort du général Lansana Conté.

Il est également tenu pour responsable du massacre de plus de 150 personnes dans l’enceinte du stade du 28 septembre à Conakry en septembre 2009. Plus d’une centaine de femmes et de filles avaient également été violées lors de ces violences, selon un rapport des Nations-Unies.

Le Tribunal de Dixinn lui avait déjà refusé la liberté provisoire, et ses avocats se sont tournés vers la haute Cour guinéenne qui va se prononcer ce mardi. «Nous attendons une suite favorable surtout que Toumba est malade et a besoin d’aller de faire soigner», a confié lundi Maître Paul Yomba Kourouma, un des avocats de la défense.