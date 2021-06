La Centrafrique et le Tchad résolus à faire baisser la tension

Une délégation centrafricaine s’est rendue ce mardi à N’Djamena, la capitale du Tchad, pour échanger avec les autorités locales les moyens de faire baisser la tension née après l’assassinat de six soldats tchadiens par l’armée centrafricaine.

Conduite par la ministre des Affaires étrangères, Sylvie Baïpo Temon, la délégation de Bangui a été reçue par le chef de la diplomatie tchadienne avant d’assister à une séance de travail avec le président du Conseil militaire de Transition (CMT).

Dans un communiqué conjoint publié à l’issue de cette rencontre, la Centrafrique dit «condamner fermement» l’attaque dans laquelle ses troupes sont pointées du doigt par le Tchad et dans laquelle six soldats tchadiens ont été tués, dont cinq «enlevés et exécutés». Le Tchad avait même qualifié cet «affront» de «crime de guerre» qui « ne restera pas impuni ».

La Centrafrique a fait ses excuses et les deux pays ont « souligné l’urgence d’élucider les circonstances dans lesquelles cette attaque a été opérée ». Ils sont ainsi « convenu de la mise en place d’une Commission d’enquête internationale indépendante et impartiale » composée des Nations unies et d’organisations régionales africaines.