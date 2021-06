FAO-PAM : Le Soudan du Sud confronté à un déficit céréalier

Des Agences de l’Organisation des Nations Unies (ONU) alertent sur un déficit céréalier au Soudan du Sud cette année, qui pourrait plonger ce pays dans une insécurité alimentaire «extrême».

Dans leur rapport présenté ce 1er juin, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Programme alimentaire mondial (PAM) expliquent que le Soudan du Sud a certes une production céréalière en hausse de 7% en glissement annuel durant la campagne 2020-2021, mais cette croissance «ne permettra de couvrir que les besoins d’un tiers» des 12,2 millions d’habitants du pays.

Le Soudan du Sud a besoin de 1,3 million de tonnes de céréales par an, indiquent les auteurs du rapport, affirmant que «7,19 millions de personnes seront exposées à l’insécurité alimentaire au plus fort de la saison maigre entre avril et juillet prochain ».

Pour ces deux agences onusiennes, le Soudan du Sud peu rompre avec la famine si une paix durable s’installe dans le pays, car «la violence et les conflits, la compétition entre différents groupes pour les terres arables et l’eau, ainsi que les déplacements de population prolongés dus aux violences et aux inondations» causent des destructions matérielles et érodent la résilience des communautés tout en réduisant l’autosuffisance alimentaire du pays.