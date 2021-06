Tanzanie : Les représentations diplomatiques autorisées à importer des vaccins Covid-19

Les représentations diplomatiques et organismes internationaux installés en Tanzanie sont autorisés à importer des vaccins anti coronavirus pour inoculer leurs ressortissants et personnels.

L’autorisation émane de la Cheffe de l’Etat, Suluhu Hassan, qui voudrait ainsi permettre à ces ambassades et les organisations internationales de «répondre aux exigences de leur pays et de leur institution et de supprimer les obstacles dans leur travail quotidien».

Cette nouvelle démarche confirme le changement de politique de la Tanzanie vis-à-vis de la pandémie du coronavirus longtemps négligé sous le règne du défunt Chef de l’Etat, John Magufuli.

La Tanzanie fait partie d’une poignée de pays africains qui n’ont pas encore reçu de vaccins, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En avril dernier, un Comité d’experts mis en place par la Présidente Suluhu Hassan a livré un rapport dans lequel il recommande à l’exécutif tanzanien de rejoindre l’initiative COVAX de l’OMS qui facilite l’accès aux doses de vaccin.