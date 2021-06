Facebook démantèle un «réseau de faux comptes» piloté par une Agence éthiopienne de sécurité informatique

Le réseau social Facebook a annoncé hier avoir supprimé «un réseau de faux comptes» qui serait piloté par l’Agence de sécurité des réseaux d’information (INSA) de l’Ethiopie.

Selon Facebook, ces faux comptes ciblaient des utilisateurs nationaux et publiaient, principalement en amharique, des informations traitées pour le compte du Premier ministre, Abiy Ahmed et de son Parti de la prospérité, à quelques jours des élections législatives en Ethiopie.

Le réseau s’employait également à publier des commentaires critiques sur les politiciens et les groupes de l’opposition, notamment le Front de libération oromo, le Parti démocratique éthiopien et le Front de libération du peuple du Tigré, entre autres.

Facebook juge que ce réseau de comptes, de groupes et de pages sur Facebook et Instagram a violé ses règles contre les «comportements inauthentiques coordonnés» et a accéléré sa publication en 2020 et en 2021.

L’INSA, chargée de surveiller les télécommunications et Internet en Ethiopie, n’a pas encore réagi officiellement aux accusations de Facebook.