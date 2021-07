Angola : Protocole de coopération avec la FAO

L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Angola ont récemment signé un protocole de coopération visant à autonomiser les femmes sur le plan économique.

L’accord, qui a été signé à Luanda entre la FAO et le ministère angolais de l’Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la femme, aidera les femmes des zones rurales et périphériques à développer leurs capacités économiques et productives.

Le protocole dispose d’un budget de 150.000 dollars américains et sera initialement mis en œuvre dans la capitale Luanda, puis dans quatre autres provinces de la région sud du pays.

La représentante de la FAO en Angola, Gherda Barreto, a déclaré que l’accord aidera également à former les femmes dans l’agro-industrie, à améliorer leurs compétences et à renforcer les services de micro-finance et de crédit rural.

La ministre angolaise de l’action sociale, de la famille et de la promotion des femmes, Faustina Alves, a déclaré qu’il est important de renforcer les capacités économiques des femmes, afin de réduire le taux de pauvreté en Angola.