Nouvelle hausse des décès liés au Coronavirus en Afrique

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait savoir jeudi que les décès liés au Coronavirus en Afrique sont toujours en hausse et ont enregistré un nouveau pic cette semaine.

Au total, l’Afrique a signalé plus de 6.400 décès cette semaine, soit une hausse de 2% par rapport à la semaine précédente, explique l’OMS dans un communiqué. Les tendances des décès sont aussi en hausse dans 15 pays, dont l’Afrique du Sud et la Tunisie qui représentent plus de 55% des décès.

Phionah Atuhebwe, responsable de l’Introduction des nouveaux vaccins au Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique, confirme que «les dernières données indiquent que l’Afrique se trouve toujours en pleine troisième vague, et enregistre encore plus de cas que lors des pics précédents. Cela montre que nous ne pouvons rien tenir pour acquis ».

Ce 05 août 2021 à minuit, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) dénombrait 6.857.642 cas du coronavirus en Afrique, dont 173.836 décès.