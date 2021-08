Le Soudan souhaite écarter les soldats éthiopiens de la FISNUA

Le Conseil de sécurité et de défense du Soudan a réaffirmé ce 05 août sa position contre la participation des soldats de l’Ethiopie à la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abyei (FISNUA), une zone contestée entre les deux Soudans.

Les relations soudano-éthiopiennes sont tendues à cause de la montée des tensions, notamment des escarmouches meurtrières, le long de la frontière entre les deux pays depuis septembre 2020.

Dans le dossier de l’Abyei, Khartoum reproche à Addis-Ababa d’avoir échoué à établir la paix dans la zone et se dit préoccupée par «les violations de sécurité de nature militaire et le phénomène croissant d’exploitation et d’utilisation d’uniformes militaires dans la conduite de crimes qui menacent la sécurité sociale et la paix».

La FISNUA a été créée en 2011 par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour surveiller la frontière d’Abyei. Elle compte aujourd’hui 5.326 soldats et policiers, tous originaires d’Ethiopie.