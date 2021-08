L’Afrique franchit la barre des 7 millions de personnes atteintes de la Covid-19

L’Afrique compte désormais plus de 7 millions de cas de coronavirus répertoriés. La barre a été franchie ce dimanche, selon les chiffres du Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC Afrique).

Ce 09 août 2021, le point de la pandémie de coronavirus en Afrique est de 7.040.394 cas confirmés, 177.400 décès et 6.138.912 guérisons.

Ces chiffres ont été gonflés par la troisième vague de contamination qui frappe au moins 32 pays du continent, dont 3 (l’Algérie, le Kenya et la Tunisie) sont même face à une quatrième vague.

Depuis le 14 juillet dernier, le continent a enregistré un million de cas supplémentaires en à peine trois semaines, selon le CDC Afrique qui affirme que l’Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, l’Egypte et l’Ethiopie sont les pays comptant le plus de cas en Afrique. Vingt-quatre pays africains ont en outre signalé un taux de létalité du virus plus élevé que la moyenne globale de 2,1%, selon l’agence de l’Union africaine (UA).