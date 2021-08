La RDC suspend le patron de son Agence de protection de la nature

La République démocratique du Congo (RDC) vient de suspendre le directeur de l’Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN), chargée de protéger notamment les parcs nationaux du pays inscrits au patrimoine international.

La suspension de Cosma Wilungula a été officialisée dans une note du ministère congolais de l’Environnement datée du 7 juillet et rendue publique ce dimanche 08 août 2021. Le document n’évoque aucune raison justifiant cette décision, ni si elle est provisoire. Mais elle nomme un intérimaire pour prendre la suite de M. Wilungula.

Dans l’Administration publique congolaise, des indiscrétions confient, sous anonymat, que Cosma Wilungula serait mouillé dans un détournement présumé de recettes touristiques liées au parc national de Virunga dans l’Est de la RD Congo et dans d’autres affaires de corruption.

Le Virunga se trouve sur les volcans couverts de forêts d’Afrique centrale et abritent plus de la moitié de la population mondiale de gorilles de montagne. C’est le plus ancien parc national d’Afrique et la plus grande réserve de forêt tropicale humide, couvrant 7.800 km² (3.000 miles carrés).