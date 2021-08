JO 2020 : L’Afrique quitte Tokyo avec 37 médailles

Les Jeux Olympiques (JO) 2020 ont pris fin ce dimanche à Tokyo, au Japon, sur un bilan mitigé pour les pays africains engagés dans diverses disciplines.

Le Kenya arrive en tête du classement des médailles sur le continent, avec 10 médailles obtenus au total, dont quatre en or, quatre en argent et deux en bronze. Le classement mondial est dominé respectivement par les Etats-Unis d’Amérique (USA), la Chine et le Japon.

L’Ouganda et l’Afrique du Sud complètent le trio de tête africain. Le pays premier totalise cinq médailles (deux en or, un en argent et un en bronze) et le second valide trois médailles (un en or et deux en argent).

De façon globale, l’Afrique quitte Tokyo avec 37 médailles, dont 11 en or, 12 en argent et 14 en bronze. Le classement des pays africains se présente comme suit : Kenya (4 or, 4 argent, 2 bronze), l’Ouganda (2 or, 1 argent, 1 bronze), Afrique du Sud (1 or, 2 argent), Egypte (1or, 1 argent, 4 bronze), Ethiopie (1 or, 1 argent, 2 bronze), Tunisie (1or, 1 argent), Maroc (1 or), Nigeria (1or, 1 bronze), Namibie (1 argent), Botswana (1 bronze), Burkina Faso (1 bronze), Côte d’Ivoire (1 bronze) et le Ghana (1 bronze).