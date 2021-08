Le combat contre les criquets pèlerins dans la Corne de l’Afrique reçoit un appui de taille

La Banque mondiale (BM) vient d’injecter environ 3 millions de dollars américains dans la lutte contre les criquets pèlerins dans la région de la Corne de l’Afrique à travers l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD).

La grande région de la Corne de l’Afrique est aux prises avec une invasion de criquets pèlerins depuis 2019, ce qui menace la sécurité alimentaire des agriculteurs de subsistance et des éleveurs.

Le financement couvrira une période de trois ans et aidera la mise en place d’une plateforme interrégionale pour la gestion durable des criquets pèlerins et d’autres ravageurs transfrontaliers, a expliqué jeudi l’IGAD dans un communiqué.

«L’objectif global de la plateforme est de renforcer les synergies, la gestion durable et le contrôle du criquet pèlerin et d’autres ravageurs transfrontaliers dans la région de l’IGAD», indique le texte. Cette plateforme interrégionale fournira également un système d’alerte précoce efficace et bien coordonné pour une surveillance et un suivi intensifs et continus des criquets pèlerins et des autres ravageurs transfrontaliers.

La plateforme facilitera en outre les opérations aériennes visant à identifier les zones de reproduction des criquets, ainsi que la pulvérisation des groupes de larves ou des essaims adultes avant qu’ils ne détruisent les cultures et les pâturages.