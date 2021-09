Des inondations au Soudan font plus de 80 morts

Le Soudan a confirmé ce lundi le décès de plus de 80 personnes dans des inondations provoquées par de fortes pluies diluviennes qui se sont abattues dernièrement sur le pays.

Le Conseil national de la défense civile du Soudan a dénombré au total «84 personnes tuées et 67 autres blessées dans 11 Etats depuis le début de la saison des pluies» en juillet. Les décès sont dus à «des noyades, des électrocutions et des effondrements d’habitations», explique le porte-parole du Conseil, ajoutant que plus de 27.200 maisons ont été endommagées à travers le pays.

Des pluies torrentielles tombent généralement au Soudan entre juin et octobre, et le pays est confronté chaque année à de graves inondations qui endommagent ou détruisent propriétés, infrastructures et cultures.

Cette année, près de 50 villages ont été submergés dans le sud du pays, ce qui a entraîné le déplacement de 65.000 personnes, dont des réfugiés sud-soudanais qui ont vu leur camp être inondé, d’après un Rapport que l’ONU a fourni la semaine dernière.