Le Tchad sollicite le soutien du Qatar pour sa transition

Le Président du Conseil militaire de transition (CMT) au Tchad, Mahamat Idriss Deby, achève ce mardi 14 septembre, une visite de 48 heures au Qatar, où il est allé demander soutien au processus de transition encours dans son pays.

« Le Tchad est revenu de loin et (…) doit compter sur ses amis dont l’Etat du Qatar, d’où ce déplacement à Doha », explique un communiqué de la Présidence tchadienne à N’Djamena. Des échanges avec les autorités qataries sont à l’agenda, de même qu’avec des officiels étrangers à Doha.

C’est ainsi que Mahamat Idriss Deby a reçu hier lundi 13 septembre en audience à Doha, le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean Yves Le Drian.

«Cet entretien a permis d’évoquer les forts liens de coopération entre N’Djamena et Paris mais aussi le processus de transition au Tchad et la sécurité dans le Sahel. Pendant plus de deux quarts d’heure, ils ont épilogué sur ces préoccupations partagées», précise la présidence tchadienne.

La France fait partie des plus grands soutiens de la transition au Tchad, malgré les voix qui s’élèvent pour dénoncer un coup d’Etat constitutionnel dans ce pays du Sahel. La France considère d’ailleurs le pays des Deby comme un axe stratégie pour la lutte contre le terrorisme dans le Sahel.