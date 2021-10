Covid-19 : L’Afrique et l’objectif vaccinal

Les pays du monde et ceux d’Afrique s’étaient fixés pour objectif de vacciner au moins 10% de leurs populations respectives au plus tard fin septembre, mais à l’issue de cette échéance, le continent noir occupe la dernière place, même si 15 de ses pays ont pu relever le défi.

Au 30 septembre 2021, la moitié des 54 pays du continent africain n’ont pu vacciner que «2% ou moins» de leurs populations en six mois, selon le bureau de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’Afrique.

La disponibilité des doses de vaccin anti Covid-19 est l’un des handicaps à la vaccination sur le continent. A cela, s’ajoutent les réticences des populations vis-à-vis de ce nouveau vaccin auxquels beaucoup de rumeurs attribuent des effets secondaires «graves».

Ces résistances sont également nourries par «l’incohérence» dans les discours des Occidentaux qui offrent les vaccins à l’Afrique, mais refusent en retour de reconnaitre les certificats de vaccination délivrés sur le continent, avait déploré John Nkengasong, le directeur du Centre africain de Contrôle et de Prévention des maladies (CDC Afrique).

Malgré ces réalités, une quinzaine de pays africains ont pu atteindre l’objectif mondial. Parmi eux, figurent le Maroc, les Seychelles et l’Ile Maurice qui ont complètement vacciné plus de 60% de leurs habitants, la Tunisie, les Comores et le Cap-Vert (plus de 20%) et l’Afrique du Sud (13%).

Le bureau de l’OMS en Afrique affirme que «les données les plus récentes montrent des progrès limités, et beaucoup reste à faire pour atteindre le nouvel objectif fixé par l’OMS, à savoir vacciner complètement 40% de la population avant la fin de cette année».