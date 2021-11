Boeing va dédommager les familles des victimes du 737 Max d’Ethiopian AirLines

Le constructeur américain Boeing a finalement décidé de dédommager les familles des personnes qui ont péri dans le crash de l’avion 737 MAX d’Ethiopian AirLines en mars 2019.

Dans une adresse à la presse mercredi, l’avionneur Boeing dit reconnaître «sa responsabilité» dans ce drame et annonce avoir trouvé un «accord» avec les familles des 157 victimes du crash du Boeing 737 MAX dans un champ au Sud-est de la capitale éthiopienne, Addis-Abeba, peu après son décollage.

«Boeing s’est engagé à s’assurer que toutes les familles qui ont perdu des proches dans des accidents soient entièrement et justement dédommagées», affirme la société américaine, ajoutant que les différentes parties vont désormais «concentrer leurs efforts sur la détermination des compensations appropriées pour chaque famille».

Pour les avocats des familles, l’accord avec Boeing est un acte «historique», une «étape importante pour les proches dans leur quête de justice».

Le Boeing 737 MAX d’Ethiopian Airlines qui assurait le vol 302 entre Addis-Abeba et Nairobi, s’était écrasé six minutes après son décollage, à cause d’un logiciel défectueux dans l’appareil. L’accident avait entraîné l’immobilisation au sol de tous les modèles du 737 MAX de Boeing par les compagnies aériennes en possession de ce type d’avions.