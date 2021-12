Omicron pourrait conférer une immunité renforcée contre Delta

Des scientifiques sud-africains viennent d’achever une étude primaire dont les résultats suggèrent qu’une infection au variant Omicron de la Covid-19 peut entrainer une immunité plus forte contre le variant Delta.

Les résultats de l’étude sont «cohérents avec le fait qu’Omicron déplace la variante Delta, puisqu’il peut susciter une immunité qui neutralise Delta, rendant la réinfection par Delta moins probable», affirment ces scientifiques.

L’étude a porté sur un petit échantillon de 33 personnes vaccinées et non vaccinées contre le coronavirus, qui ont été infectées par la variante Omicron en Afrique du Sud. Les résultats n’ont pas encore été évalués par la communauté scientifique internationale.

Selon l’équipe sud-africaine, «les implications de ce déplacement dépendent du fait qu’Omicron soit ou non moins pathogène que Delta. Si c’est le cas, alors l’incidence de la maladie COVID-19 grave serait réduite et l’infection pourrait se déplacer pour devenir moins perturbatrice pour les individus et la société».