CAN 2021: Le Cameroun dispute au Burkina Faso la troisième place

Le Cameroun ne soulèvera pas le trophée de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021 à domicile. Les Lions indomptables ont été défaits hier en demi-finale par les Pharaons d’Egypte lors des séances des tirs au but.

Le duel de choc entre le Cameroun et l’Egypte, deux grandes nations de football, a tenu toutes ses promesses ce jeudi au stade d’Olembé, dans la banlieue de Yaoundé, capitale du pays organisateur de la CAN 2021.

Dans un match à fort engagement, les deux sélections nationales n’ont pu se départager à l’issue des 90 minutes du temps règlementaire. Les trente minutes de prolongation n’ont rien changé non plus au score.

A la séance des tirs au but, les Camerounais Harold Moukoudi, James Léa-Siliki et Clinton Njie ratent leurs tentatives. Les Egyptiens, plus réalistes, se qualifient donc pour la finale de cette 33ème CAN (1-3), où ils affronteront la sélection du Sénégal.

Le Cameroun sort donc de la compétition qu’elle abrite sans le trophée du vainqueur, mais a la possibilité de se consoler avec celui de la troisième place. Pour cela, il lui faudra prendre le dessus sur le Burkina Faso, perdant de l’autre match des demi-finales.

Il s’agira d’un match de revanche, puisque Camerounais et Burkinabè s’étaient déjà affrontés en match d’ouverture de cette CAN 2021, avec une victoire du pays hôte par 2 buts à 1.