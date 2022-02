Plus de 11 millions de cas positifs à la Covid-19 en Afrique

L’Afrique vient de franchir la barre des 11 millions de cas confirmés de coronavirus, deux ans après l’apparition des premiers du covid-19 dans le continent.

Le cumul des cas de Covid-19 actualisé au Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) est de 11.041.815 personnes infestées, 244.440 décédées et 10.159.813 guéries.

Les tendances régionales sont quasiment les mêmes : la région Sud du continent est toujours en tête et compte plus de 5,1 millions de cas Covid-19, les régions Nord (3,4 millions) et de l’Est (1,4 millions) complètent le trio de tête. L’Ouest et le Centre du continent restent les moins touchées, avec respectivement 828.000 et 357.000 tests positifs au coronavirus.

Mais de façon globale, la pandémie est dans une courbe descendante sur le continent, dont plusieurs pays ont considérablement allégé leurs restrictions anti Covid-19. La vigilance reste toutefois de mise, car ce virus a suffisamment prouvé sa capacité à muter.