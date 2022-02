Les besoins humanitaires de la RDC estimés à 1,88 milliards $ en 2022

La réponse humanitaire en République démocratique du Congo (RDC) coûtera 1,88 milliards de dollars en 2022, selon un appel à financement lancé jeudi par des organisations humanitaires nationales et internationales.

Les ONG ainsi que les Agences humanitaires des Nations-Unies estiment que «27 millions de personnes ont besoin entre autres, d’assistance humanitaire, nourriture, eau, médicaments, abris, protection, en 2022».

«Le quotidien de millions de personnes demeure pénible. Souvent vivant dans l’insécurité, contraints de se déplacer parfois plusieurs fois, elles ne peuvent subvenir à leurs besoins vitaux réduisant leurs perspectives pour une vie meilleure. Le plan de la réponse humanitaire pour l’année 2022 nécessite 1,88 milliard de dollars américains», a expliqué Suzanna Tkalec, coordonnatrice humanitaire en RDC.

Le Plan de Réponse humanitaire congolais accordera la priorité à 8,8 millions de personnes sur le 27 millions ciblées, considérées comme les plus vulnérables, précise Mme Tkalec.

En 2021, les humanitaires n’ont pu mobiliser que 39% des 1,9 milliards de dollars nécessaires à leurs actions en RDC. Et l’exercice de cette année pourrait être encore plus difficile, «à cause de la concurrence des crises dans le monde», selon Johan Heffinck, représentant des bailleurs internationaux.