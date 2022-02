Football: Les douze pays qualifiés pour la CAN féminine 2022 qui aura lieu au Maroc

Les douze sélections nationales féminines de football qui prendront part à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) cette année au Maroc sont désormais connues, à l’issue de la dernière journée des éliminatoires disputée ce mercredi.

Les équipes féminines du Botswana, de Burundi, du Burkina Faso et du Togo sont parvenues à se qualifier pour leur première phase finale de la CAN. L’Ouganda, habituée de la compétition, est qualifiée après le forfait de l’équipe féminine du Kenya.

On retrouve également d’autres habitués et favoris comme le Nigeria, champion en titre, le Maroc, pays hôte, le Cameroun, l’Afrique du Sud, le Sénégal, la Tunisie le Botswana et la Zambie.

La compétition se déroulera du 2 au 23 juillet 2022. Les quatre pays qui attendront la demi-finale auront automatiquement le ticket pour la Coupe du monde féminine prévue du 20 juillet au 23 août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.