L’inflation, une réalité au Cameroun

L’Institut national de la statistique (INS) du Cameroun a établi mercredi le constat selon lequel «l’inflation s’installe» dans ce pays, avec des prix en hausse depuis cinq ans déjà.

Dans son rapport publié hier, l’INS explique qu’il y a une progression du niveau général des prix de l’ordre de 9,2%, dans un contexte de stabilité des salaires nominaux disponibles. «Cette hausse quasi-généralisée, constatée dans toutes les régions, se manifeste au niveau des produits alimentaires (+12,5%), des articles d’habillement et chaussures (+10,6%), du logement, de l’eau, du gaz, de l’électricité et autres combustibles (+8,4%), des restaurants et hôtels (+12,8%) ainsi que des transports (+6,4%), avec des taux d’inflation cumulée à deux chiffres dans les dix chefs-lieux de région», détaille ce rapport. «L’inflation sur les produits alimentaires importés a pour sa part augmenté de 20,9%, entre 2016 et 2021», poursuit ce rapport.

L’INS attribue l’inflation des prix des produits locaux à la «contraction de l’offre» en rapport avec la crise sécessionniste dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, aux changements climatiques ainsi qu’aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement des marchés, du fait de la COVID-19.

Pour les produits importés, la hausse de leurs prix est due, d’après l’INS, aux restrictions liées à la pandémie du coronavirus, la hausse des coûts de transport maritime et la crise énergétique. La solution à cette inflation persistante résiderait dans «l’augmentation et la diversification de l’offre locale des biens et services à travers la mise en œuvre de la stratégie de transformation structurelle de l’économie, mais également la poursuite du désenclavement des zones de production», suggère l’INS.