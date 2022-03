Congo : Assouplissement considérable des restrictions anti Covid-19

La République du Congo a acté lundi un assouplissement considérable des restrictions liées à la pandémie de coronavirus, marquant ainsi un retour progressif à la vie normale.

A l’issue d’une réunion de la coordination nationale de gestion de la COVID-19, il a été décidé la levée du couvre-feu nocturne dans la capitale Brazzaville et à Pointe-Noire, les deux principales villes du Congo. Le pays rouvre également ses frontières terrestres et fluviales, fermées depuis 2020 à cause de la pandémie ! Les tests obligatoires effectués jusque-là à l’entrée sur le territoire congolais sont supprimés.

Les activités sportives et de masse peuvent aussi reprendre, tout comme les boîtes de nuit et autres espaces clos et de loisirs autorisés à rouvrir, «dans le respect des gestes-barrières». Les tenanciers et gérants de ces établissements devront exiger de leurs clients, «la présentation de la preuve de leur vaccination», indique le gouvernement.

La vie reprend donc quasiment son cours normal au Congo, même si les autorités préviennent que la pandémie n’est pas encore terminée. Elles exhortent les populations à adhérer aux campagnes de vaccination afin de renforcer la résilience à la Covid-19.