Commonwealth: L’adhésion du Gabon de nouveau en évaluation

Une nouvelle mission du Commonwealth est arrivée lundi à Libreville, dans le cadre du processus d’adhésion du Gabon à cette institution largement dominée par d’ex colonies anglophones.

Cette troisième mission d’évaluation doit notamment «s’imprégner de l’architecture économique, sociale et politique du Gabon», pour évaluer la demande d’adhésion formulée par Libreville.

La dernière mission d’évaluation du Commonwealth au Gabon remonte à avril 2021. A l’issue de cette rencontre, le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda avait assuré que «le Gabon et le Commonwealth partagent des valeurs communes notamment l’égalité, la démocratie et la non-discrimination». Et que le projet d’adhésion vise à «ouvrir davantage notre pays à de nouveaux partenariats. Il en va de l’intérêt à la fois diplomatique et économique de notre pays».

Les chefs de gouvernement du Commonwealth pourraient se prononcer sur le dossier gabonais lors de leur prochaine réunion biennale le 20 juin 2022 à Kigali, capitale du Rwanda.

Le Commonwealth est une organisation intergouvernementale composée de 54 États membres, dont une vingtaine de pays africains. Presque tous ces pays sont d’anciens territoires de l’Empire britannique. Les États membres sont réunis par la langue, l’histoire, la culture et des valeurs décrites dans la Charte du Commonwealth telles que la démocratie, les droits de l’Homme et l’État de droit.