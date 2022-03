Football/Qatar 2022 : Les cinq représentants de l’Afrique sont désormais connus

Le continent africain sera représenté à la Coupe du Monde 2022 de la FIFA au Qatar par cinq sélections nationales: le Cameroun, le Ghana, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie.

Le suspense aura été jusqu’au bout pour connaître ces nations africaines qui seront au Qatar 2022. Mal parti dès le match aller des barrages, le Sénégal, champion d’Afrique en Titre, a relevé le défi de dominer les Pharaons d’Egypte, aidé par son public à domicile.

Les Lions de la Teranga l’ont emporté aux tirs au but (3 tirs contre 1), après un score de 1 but à zéro dans le temps règlementaire, équivalant à un match nul après leur défaire sur le même score, quelques jours plus tôt au Caire.

Le Ghana, second pays d’Afrique de l’ouest qualifié pour le mondial qatari, a obtenu son ticket grâce à la loi du but marqué à l’extérieur, après un nouveau match nul (1-1 ; 0 but partout à l’aller), hier en déplacement au Nigeria.

Le but à l’extérieur a également sauvé les Lions indomptables du Cameroun qui ont su rattraper leur retard à l’aller face à l’Algérie, avec une victoire (2-1) en déplacement au Stade Mustapha Tchaker de Blida.

Le Maroc a largement déroulé devant la République démocratique du Congo (RDC), battue 4 buts à 1 après un match nul lors du match aller. Enfin, la Tunisie a conservé son avantage du premier match, grâce à un nul et vierge contre le Mali.

La Coupe du monde se déroulera du 21 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar.