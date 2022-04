Ebola fait une deuxième victime en RDC

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a signalé mardi un nouveau décès lié au virus Ebola dans la région nord-ouest de la République démocratique du Congo (RDC).

Ce décès est le second du nouvel épisode d’Ebola confirmé par les autorités de Kinshasa le 23 avril dernier. La victime est une parente du premier cas, selon les autorités sanitaires, qui ont listé plus de 100 contacts des deux défunts. Ces cas contacts seront testés et vaccinés afin d’éviter une propagation du virus.

L’Organisation mondiale de la santé a expliqué mardi que les tests génétiques ont montré que l’infection confirmée la semaine dernière était un nouvel « événement de débordement », une transmission par un animal infecté, et non liée à la dernière épidémie d’Ebola qui a officiellement pris fin en décembre 2021.

Après avoir affronté 13 épisodes d’épidémie d’Ebola, ces dernières années, la RDC est aujourd’hui assez outillée pour contrer cette maladie quasi-récurrente sur son territoire. Des traitements et vaccins disponibles devraient permettre une riposte rapide à cette fièvre hémorragique hautement mortelle, a assuré samedi le ministre congolais de la Santé, Jean-Jacques Mbungani.