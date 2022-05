Dernier jour de célébration de la semaine africaine de l’UNESCO

La semaine africaine de l’UNESCO s’achève ce mercredi 25 mai 2022 au siège de cette institution à Paris, capitale de la France, sous le thème «L’autosuffisance, la résilience et le développement économique de l’Afrique».

Placées sous le haut patronage du Chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara, les activités et festivités de cette édition ont mis en valeur la richesse du patrimoine, la diversité culturelle et le savoir-faire de l’Afrique en matière d’innovation agricole, au travers d’expositions, conférences, projections de films et foires gastronomiques.

Dans son discours d’ouverture le lundi 23 mai, la ministre ivoirienne de l’Education, Mariatou Koné, avait insisté sur la nécessité pour le continent africain de se concentrer sur son autosuffisance, un défi «possible» à relever pour ce continent riche en ressources.

Elle a formulé le vœu que les échanges lors des panels et conférences «aboutissent à des recommandations et solutions durables pour les États africains».

Pour sa part, l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a assuré que «l’Afrique est au cœur de (ses) actions, c’est pourquoi elle a agi avec sa coalition mondiale de l’éducation dans 100 pays, en Afrique, pour soutenir la continuité pédagogique depuis le début de la pandémie de la Covid-19».

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, prendra part ce mercredi à Paris, à une Soirée africaine apothéose de la semaine africaine de l’UNESCO 2022.