Football : Le Kenya et le Zimbabwe exclus de la CAN 2023

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé mardi, que le Kenya et le Zimbabwe ne pourront pas discuter la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023, après avoir été sanctionnés.

«Le Kenya et le Zimbabwe n’ont pas encore rempli à ce jour les critères exigés par la FIFA comme préalables à la levée de leur suspension», indique la CAF dans un communiqué. «Les deux équipes seront considérées perdantes et éliminées» de la CAN 2023, a affirmé l’instance dirigeante du football africain.

Ces deux sélections devaient entamer en juin prochain, la phase des éliminatoires pour la prochaine CAN qui se jouera en Côte d’ivoire. Avec leur suspension, les deux groupes dans lesquels ils sont engagés vont connaître une légère modification: «Ils seront composés uniquement de trois équipes et l’ordre des matchs sera maintenu conformément au calendrier» déjà établi, précise la CAF dans son communiqué.

Les deux fédérations avaient été suspendues le 24 février «avec effet immédiat pour cause d’influence indue par un tiers» par la FIFA qui a évoqué des «interférences gouvernementales dans les activités de ces Fédérations de football».