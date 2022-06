Tchad: Un différend oppose la Caisse nationale des retraites aux pensionnaires

Plusieurs retraités tchadiens sont en colère et réclament la démission du directeur de la Caisse nationale des retraites (CNRT) qui leur doit plusieurs mois de pensions impayées.

Cette semaine, ces retraités, parmi lesquels figurent des militaires, des civils et des veuves, ont constitué un «Comité de crise», et revendiquent des impayés qui remonteraient à «10 ans pour certains et 5 ans pour d’autres».

«Nous avons combattu pour le Tchad et les gens ne veulent pas nous payer. C’est depuis le matin que je suis là et je n’ai même pas pris un verre de thé», se plaint un retraité militaire.

A la direction du CNRT, ce comité de crise n’est pas pris au sérieux. Pour son directeur, Laring Bao, dont la démission est réclamée, ce «remue-ménage» n’est que l’apanage d’«un groupuscule manipulé» puisque, explique-t-il, la CNRT s’est déjà entendue avec «un syndicat représentant 32.000 retraités», et il ne comprend donc pas qu’un petit groupe d’«environ 60 personnes qui veut jouer les chevaliers solitaires».

Le «Comité de crise» des retraités affirme n’appartenir à aucun syndicat. Son porte-parole, Jean Blagué, est pointé du doigt par la direction du CNRT comme étant «un agitateur».

«On l’a averti une fois, une deuxième fois nous avons porté plainte contre lui, mais il y a eu des négociations et on l’a laissé tomber (…) Il menace de fermer la porte, on est obligés de faire recours aux forces de l’ordre», dixit le directeur L. Bao.