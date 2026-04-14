Football-Mondial 2026 : Le coach portugais Carlos Queiroz de l’équipe du Ghana

La Fédération ghanéenne de football (GFA) a officialisé ce lundi 13 avril dans un communiqué, la nomination du Portugais Carlos Queiroz, ex-sélectionneur de l’Iran et du Portugal et ancien coach du Real de Madrid, à la tête de la sélection fanion des Black Stars du Ghana.

«Le Conseil exécutif de la Fédération ghanéenne, en collaboration avec les principales parties prenantes, a nommé Carlos Queiroz à la tête de l’équipe nationale A», a annoncé la GFA.

Le Portugais a pour mission principale de conduire les Ghanéens, à la Coupe du monde de football 2026 qui aura lieu dans moins de 2 mois, du 11 juin au 19 juillet au Canada, au Mexique et aux USA.

A 73 ans, Queiroz disputera son 5è Mondial à la tête d’une sélection. Il avait déjà conduit l’Afrique du Sud à la phase finale de la Coupe du monde de 2002, le Portugal en 2010 (8è de finale) et l’Iran en 2014 et 2018. Le technicien portugais a également eu à entraîner les sélections du Qatar, d’Oman, de la Colombie ou encore de l’Égypte.

Les Black Stars débuteront leur Mondial 2026 dans la poule L face au Panama, le 17 juin à Toronto au Canada, avant de d’affronter l’Angleterre et la Croatie.