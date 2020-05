Le Maroc inaugure sa première plateforme virtuelle de formation en santé

Le e-learning dans le domaine médical franchit un grand pas au Maroc, avec la création de l’Académie virtuelle en santé, inaugurée ce jeudi 21 mai par l’Ecole nationale de santé publique (ENSP), en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).

Selon ses promoteurs, cette première plateforme du genre a pour objectif de « dématérialiser l’offre de formation » dans le domaine de la santé en se basant sur les derniers standards internationaux dans la formation à distance et en s’appuyant sur des technologies et logiciels de pointe.

Le directeur de l’ENSP, Abdelmounim Belalia, a expliqué que cette nouvelle plateforme s’inscrit « en harmonie avec les orientations stratégiques du ministère de la Santé en matière de formation », en permettant l’accès au plus grand nombre de professionnels de santé, à travers tout le Royaume et en s’affranchissant des contraintes liées au déplacement et aux coûts logistiques très importants liés à la formation classique.

Le projet, dont la réalisation a duré trois années, a bénéficié de l’appui, outre de l’Unicef, du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).