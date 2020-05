L’Egypte enregistre son record quotidien de contaminations au Covid-19

L’Egypte a enregistré ce jeudi 21 mai, 774 nouvelles contaminations au Covid-19, soit son pire score quotidien depuis le début de la pandémie le 14 février 2020.

Avec ces nouveau cas, l’Egypte compte désormais 15.003 personnes atteintes du virus et demeure le second pays le plus touché en Afrique, derrière l’Afrique du Sud (19.137 cas, 8.950 guérisons et 369 décès) et loin devant l’Algérie (7.728 cas, 4.062 guérisons et 575 décès).

Il s’agit de la troisième journée consécutive où les infections quotidiennes liées au COVID-19 dépassent les 700, a déploré le ministre de la Santé, Khaled Megahed, précisant que 16 patients sont morts du virus au cours des dernières 24 heures, portant le nombre de décès à 696.

En outre, le ministre égyptien de l’Enseignement supérieur, Khaled Abdel-Ghaffar, a révélé plus tôt dans la journée, que le nombre réel des cas d’infection au COVID-19 dans le pays pourrait être cinq fois supérieur à celui des infections confirmées, mais il s’attend à ce que les infections commencent à diminuer dans le pays à partir de la mi-juillet.