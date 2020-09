Coronavirus : Reprise des vols internationaux en Ouganda dès le 1er octobre

Après six mois de suspension à cause de la pandémie du coronavirus, les vols à destination et au départ de l’Ouganda vont reprendre à compter du 1er octobre 2020, selon une annoncé faite ce mercredi par l’Autorité ougandaise de l’aviation civile (UCAA).

Cette réouverture des frontières aériennes obéira à un «calendrier provisoire à des fins de planification, qui fait partie d’une discussion interne en cours entre l’Autorité aéroportuaire et les exploitants aériens», d’après le porte-parole de l’UCAA, Vianney Luggya. Le pays compte aujourd’hui plus de 3.700 personnes atteintes de Covid-19. Le nombre de décès liés à la maladie est de 44, contre 1.741 guérisons.

La semaine dernière, le président Yoweri Museveni a chargé l’équipe spéciale nationale affectée au COVID-19 d’examiner la possibilité d’une réouverture progressive de l’aéroport d’Entebbe, des écoles et des lieux de culte, à l’heure où le pays assouplit ses mesures de confinement. Mais il a surtout exhorté les Ougandais à continuer de respecter les mesures-barrières afin de limiter le plus possible, la propagation du virus dans le pays.