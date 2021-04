L’Angola reçoit une liste des avoirs de ses ressortissants au Portugal

Les autorités portugaises ont transmis à leurs homologues angolaises un document où sont répertoriés tous les comptes, avoirs et participations dans des sociétés que certains Angolais possèdent au Portugal.

Dans ce document de plus de 7.000 pages, on retrouve des proches de l’ancien président José Eduardo dos Santos ainsi que ses enfants, dont Isabel dos Santos, Welwitschia dos Santos et José Filomeno dos Santos.

Ce document a été produit sur demande de Luanda, il y a un an, et « un agent du ministère public angolais s’est rendu à Lisbonne pour le réceptionner en personne », selon le journal Correio da Manhã et TVI du Portugal. On retrouve également sur cette liste, Manuel Hélder Vieira Dias, ancien chef de la Casa Militar, et Leopoldino Fragoso do Nascimento, ancien chef de la police secrète, tous deux proches de l’ancien chef de l’État angolais.