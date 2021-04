Le Kenya quasiment débarrassé des criquets

La lutte contre les criquets au Kenya est en bonne voie, selon un bilan présenté ce lundi 26 avril par l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture des Nations Unies (FAO).

Selon l’agence onusienne, le Kenya est en grande partie débarrassé des criquets, et «le seul groupe d’essaims de criquets se trouve actuellement à Barsaloi dans le comté de Samburu».

L’équipe de la FAO effectue « des recherches pour trouver les éventuels criquets non identifiés » et espèrent que ce pays d’Afrique de l’Est pourra enfin tourner la page de cette crise qui dure depuis deux ans.

Les essaims de criquets sont en recul dans la Corne de l’Afrique grâce à des opérations d’élimination à grande échelle et à la faiblesse des précipitations, ce qui pousse l’agence onusienne à maintenir sa vigilance pour contrer un éventuel retour dans les pays comme le Kenya, l’Ethiopie et l’Egypte qui figurent parmi les pays les plus durement touchés par les criquets.