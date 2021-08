Le Gabon obtient un prêt triennal de 306 milliards de francs CFA auprès du FMI

Le Gabon va bénéficier d’un prêt triennal de 306 milliards de francs CFA de la part du Fonds monétaire international (FMI), dans le cadre du programme de Facilité élargie de crédit.

Sur cette enveloppe approuvée pour la période 2021-2023, « 126 milliards de francs CFA vont être décaissés en cette première année. Avec trois objectifs : continuer le travail de riposte sanitaire, économique et sociale à la Covid-19. Le deuxième, relancer l’économie gabonaise réduisant la dette. Puis réduire la pauvreté», a expliqué le représentant du FMI, Marcos Poplawski-Ribeiro, reçu en audience par le président gabonais, Ali Bongo Ondimba.

Le financement devrait également profiter à la lutte contre le changement climatique et appuyer les actions mises en œuvre dans le cadre de la décennie de la femme et des droits humains ainsi que la diversification de l’économie gabonaise et du Plan d’Accélération de la Transformation (PAT). Le Gabon avait obtenu, en juin 2017, un prêt de 354 milliards de FCFA dans le cadre de d’un premier programme triennal de Facilité élargie de crédit. Ce prêt lui avait permis de relancer son économie fortement entamée par la chute du cours des matières premières de 2014.