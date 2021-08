Botswana : Un pont routier et ferroviaire avec la Zambie

Un pont routier et ferroviaire reliant le Botswana et la Zambie a été inauguré récemment, marquant l’achèvement d’un projet de plus de 200 millions d’euros, qui vise à favoriser les échanges et le commerce en Afrique australe.

Le pont de Kazungula, qui s’étend sur 923 mètres au-dessus du fleuve Zambèze, offre aux transporteurs une route alternative qu’ils attendaient depuis longtemps.

« Cela réduira le coût des affaires », a déclaré le président zambien Edgar Lungu lors de la cérémonie d’inauguration, en prévoyant « une augmentation du commerce et de la compétitivité, la création d’emplois, le développement du tourisme et d’autres effets d’entraînement positifs ».

Le coût de la construction de ce pont qui a débuté fin 2014 est de l’ordre de 259 millions de dollars.