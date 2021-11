Le «DRC-Africa business forum» se tient fin novembre à Kinshasa

La République démocratique du Congo (RDC) accueille les 24 et 25 novembre prochains le «DRC-Africa business forum», placé sous le thème : «Développer une chaîne de valeur régionale autour de l’industrie des batteries électriques, du marché des véhicules électriques et des énergies propres».

Près de mille participants sont attendus à ces assises de Kinshasa, dont des chefs d’Etat et des institutions financières telles qu’Afrexim Bank, la Banque Africaine de développement (BAD) ou encore la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, et Africa Finance Corporation (AFC).

Le but de ce Forum, a précisé le ministre congolais de l’Industrie, Julien Paluku, est de réunir des acteurs de haut niveau en vue de dialoguer, d’identifier les opportunités et de faciliter les investissements pour augmenter la part de l’Afrique dans la chaîne de valeur des batteries, des véhicules électriques et des énergies renouvelables.

«Avec nos minerais (Cobalt, manganèse, cuivre, lithium), nous pouvons réduire la pollution avec la fabrication de véhicules électriques», affirme le ministre Paluku, précisant que la production de cobalt en RDC devrait passer de 130.000 à 250.000 tonnes entre 2025-2030, selon les prévisions du Gouvernement.