IPC 2021: Les Seychelles, le pays le moins corrompu en Afrique

Les Seychelles maintiennent leur position de pays le moins corrompu en Afrique pour la quatrième année consécutive, selon l’Indice de perception de la corruption (IPC) 2021 publié cette semaine, par l’ONG Transparency International.

Le pays est classé au 23ème rang mondial sur 180 pays sondés avec un score de 70/100, et est le premier le moins corrompu sur le continent africain. Transparency International attribue cette performance constante depuis 2020 à ce pays, compte tenu des importantes réformes entreprises par le gouvernement des Seychelles dans le cadre de la lutte contre la corruption.

Le Cap-Vert arrive en seconde position des pays africains les moins corrompus (39ème rang mondial), suivi par le Botswana (45è rang mondial), l’Île Maurice (49è rang mondial) et le Rwanda (52è rang mondial) pour le top cinq africain.

A l’opposé, le Soudan du Sud est considéré comme étant le pays le plus corrompu au monde et est classé au dernier rang, avec seulement 11 point sur 100. On retrouve également dans ce bas de tableau, la Somalie (178è), la Guinée équatoriale (172è), la République démocratique du Congo (169è), le Burundi (169è), ou encore le Tchad et le Soudan qui ont tous deux un score de 19 points sur 100.

De façon globale, Transparency International note que «les niveaux de corruption restent au point mort dans le monde, 86% des pays n’ayant que peu progressé, voire aucunement, au cours des dix dernières années».