La tension s’accentue entre l’Ethiopie et l’OMS

L’ambassadeur d’Éthiopie aux Nations Unies, Zenebe Kebede Korcho, a été empêché lundi de prononcer un discours à charge contre le Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’une réunion du Conseil exécutif de cette organisation.

Le torchon brûle en effet depuis un moment entre Addis-Ababa et son ancien ministre de la Santé et des Affaires étrangères, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aujourd’hui directeur de l’OMS.

Avant que son intervention ne soit interrompue, Zenebe a renouvelé les accusations de son pays selon lesquelles Tedros «utilise son bureau pour faire avancer ses intérêts politiques personnels aux dépens des intérêts de l’Éthiopie».

Lors de cette réunion qui devait statuer sur la candidature de Tedros Adhanom Ghebreyesus à un second mandat, le président du Conseil exécutif de l’OMS, Patrick Amoth, a exclu de l’ordre du jour, une demande d’Addis-Ababa qui réclamait une enquête sur Tedros pour «forfaiture et violation de sa responsabilité professionnelle et légale».

Pour M. Amoth, «la poursuite des discussions sur la question n’est pas pertinente et est donc irrecevable en vertu des règles de procédure pertinentes». Le Gouvernement éthiopien estime pour sa part, que cette décision du président du Conseil exécutif montre que l’OMS est «partiale» dans cette affaire.