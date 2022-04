Une mission économique de l’OIF attendue au Gabon et au Rwanda en juillet

L’Organisation internationale de la francophonie (OIF) effectuera une mission économique et commerciale au Gabon et au Rwanda du 6 au 13 juillet 2022, a annoncé jeudi le ministère gabonais des Affaires étrangères.

La délégation, composée d’hommes d’affaires et institutionnels des régions francophones, sera conduite par la Secrétaire générale de l’OIF, Louise Mushikiwabo.

Cette mission s’inscrit, selon la diplomatie gabonaise, dans la logique du choix opéré par le Gabon et le Rwanda «d’accélérer la transformation et la diversification de leurs économies en misant sur le développement des investissements publics et la mobilisation des investissements étrangers».

Ces deux pays sont, en effet, des positions géographiques stratégiques en Afrique centrale et représentent de nombreuses et prometteuses opportunités d’affaires et d’investissement pour les entreprises francophones à la recherche de portes d’entrée sur le continent africain.