La RDC va se doter d’une nouvelle compagnie aérienne nationale

Une nouvelle compagnie aérienne nationale est annoncée en République démocratique du Congo (RDC), pour donner un nouveau souffle à l’existant aujourd’hui en faillite.

Le projet a été confirmé jeudi par le ministre congolais des Transports, Cherubin Okende, lors d’une séance d’explication à l’Assemblée nationale sur la perturbation du trafic aérien dans le pays.

On retient qu’«un accord de partenariat stratégique a été conclu avec le Groupe Ethiopian Airlines mettant à disposition sept avions de nouvelle génération» pour la nouvelle compagnie aérienne de la RDC, dénommée «Air-Congo».

La RDC aura 51% de parts contre 49% pour Ethiopian Airlines dans cette nouvelle compagnie «en joint-venture» et qui «pourra être opérationnelle dans les semaines à venir», selon le ministre Cherubin Okende.

L’ancienne compagnie nationale «Congo Airways» composait avec une flotte de seulement un appareil en état de vol. Faute de moyens financiers, les projets d’acquisition menés ont été abandonnés.

Les autorités assurent que le nouveau «Air Congo» arrive «en support et non en concurrence contre Congo Airways», et que ses sept avions «pourront nous permettre de relancer les vols domestiques et les vols internationaux, en défiant même cette fameuse liste noire de l’Union européenne dans laquelle notre pays croupit depuis plus de trois décennies».