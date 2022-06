Le groupe français Bolloré rassure sur la continuité de ses activités en Afrique

Les derniers déboires du groupe français Bolloré en Afrique ont présagé sa fin sur le continent, mais le géant français rassure que son aventure avec le continent n’est pas finie pour autant.

«Le groupe Bolloré ne va pas quitter l’Afrique», a affirmé mercredi le Directeur général ports et terminaux du groupe français, Olivier de Noray qui était interrogé par la presse française sur l’avenir de la société en Afrique.

Le groupe Bolloré va en effet céder prochainement ses activités logistiques à l’armateur italo-suisse MSC (Mediterranean Shipping Company) pour 5,7 milliards d’euros.

Une fois l’opération finalisée, à l’horizon début 2023, «il y aura une continuité entre l’activité qui a été conduite par Bolloré et celle qui sera reprise par MSC. Tout le personnel qui travaille aujourd’hui en Afrique pour le groupe Bolloré va rester», a assuré M. Noray.

De passage en Côte d’Ivoire à l’occasion de l’Africa CEO Forum, un sommet économique réunissant 1.500 patrons et décideurs politiques, le Directeur général Ports et Terminaux de Bolloré explique en outre qu’«il y a des activités du groupe en Afrique qui ne sont pas concernées par la vente à MSC, comme le groupe Vivendi avec Canal+, Havas-média et GVA (internet haut débit par fibre optique)».