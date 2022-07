La BM soutient les PME en Tanzanie et au Burundi

Dans le cadre de son programme « Base of the Pyramid », la Banque mondiale (BM) a décidé de soutenir, via la Société Financière Internationale (SFI), les PME en Tanzanie et au Burundi.

La SFI décaissera 105 millions de dollars, afin de renforcer le financement des PME dans ces deux pays, a détaillé l’institution financière, expliquant que ce financement est constitué de deux prêts accordés aux bureaux de CRDB Bank en Tanzanie et au Burundi. 100 millions de dollars seront octroyés à CRDB Bank Tanzania et 5 millions de dollars à CRDB Bank Burundi.

« Jusqu’à 25 % du prêt en Tanzanie sera consacré aux entreprises appartenant à des femmes. Ce partenariat permettra d’accroître la disponibilité de financements à plus long terme, qui ne sont pas facilement accessibles sur le marché et qui se sont raréfiés depuis l’apparition de la covid-19 », a fait savoir la même source.

D’après la Banque mondiale, près de 81% des PME en Tanzanie et au Burundi n’ont pas accès au financement, bien qu’elles occupent une place importante dans l’économie de ces pays.

« En Tanzanie, on estime que 3,2 millions de micro, petites et moyennes entreprises contribuent à 27 % du PIB du pays et emploient plus de 5 millions de personnes », révèle la Banque.