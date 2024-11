Le Roi Mohammed VI et le président Macron donnent le coup d’envoi à Rabat, à un «partenariat d’exception renforcé» entre le Maroc et la France

Le Roi Mohammed VI et le président français, Emmanuel Macron, actuellement en visite d’Etat au Maroc, ont eu des entretiens ce lundi 28 octobre au palais Royal de Rabat, et procédé à la signature d’une Déclaration à travers laquelle, ils donnent le coup d’envoi à une «Partenariat d’exception renforcé» entre le Maroc et la France.

Ladite Déclaration vise à permettre aux deux pays de mieux relever les défis communs en mobilisant tous les secteurs de la coopération bilatérale, régionale et internationale. A travers cet accord, les deux Chefs d’Etat entendent faire progresser les relations franco-marocaines vers un «Partenariat d’exception renforcé». Ce partenariat reflète la richesse historique et culturelle des relations franco-marocaines, ainsi que la volonté de les construire sur des acquis solides.

Les deux Chefs d’État souhaitent créer un cadre stratégique stable, impliquant toutes les composantes des deux pays pour répondre aux aspirations des générations futures et s’engagent à agir comme partenaires stratégiques dans tous les domaines, incluant le dialogue politique et la coopération économique. Laquelle action conjointe sera guidée par des principes fondamentaux tels que la souveraineté, la non-ingérence et la responsabilité partagée.

Ce partenariat vise à consolider la convergence politique, moderniser le développement économique et renforcer les liens humains et culturels. Ainsi, plusieurs domaines ont été identifiés pour un effort accru : la santé, la gestion de l’eau, l’agriculture, les infrastructures, l’énergie renouvelable, l’intelligence artificielle, et la coopération culturelle, entre autres.

Les deux Chefs d’Etat se félicitent de leur collaboration sur les migrations et appellent à un agenda global pour gérer les mobilités légales et lutter contre l’immigration irrégulière.

Ils soulignent d’autre part, l’importance de l’Afrique et des relations euro-méditerranéennes dans leur dialogue stratégique, ainsi que leur volonté de contribuer à résoudre les crises internationales, notamment en matière de climat et de biodiversité.

Les Chefs d’État des deux pays ont également convenu de superviser le partenariat et de désigner un comité stratégique pour garantir son approfondissement continu.

Ils ont de même, réaffirmé que le «Partenariat d’exception renforcé» sera mis en œuvre dans le respect de la souveraineté marocaine, en particulier concernant le Sahara occidental, et soulignent le soutien de la France aux efforts de développement économique et social de cette région.

Pour rappel, le président Emmanuel Macron avait tout récemment exprimé officiellement la reconnaissance par son pays de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur l’ensemble de son Sahara Occidental ainsi que son appui au plan d’autonomie marocain comme unique solution à ce litige territorial artificiel.