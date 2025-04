FMI en Guinée-Bissau : une économie résiliente malgré un ralentissement en 2024

En mission à Bissau du 2 au 10 avril 2025, une délégation du FMI, dirigée par Niko Hobdari, a mené des consultations économiques avec les autorités bissau-guinéennes dans le cadre de l’article IV et de la huitième revue du programme de Facilité élargie de crédit (FEC).

Malgré un ralentissement de la croissance à 4,7 % en 2024 (contre 5,2 % en 2023), dû notamment à la baisse des exportations de noix de cajou et aux effets du changement climatique, l’économie du pays fait preuve de résilience. Pour 2025, la croissance est attendue autour de 5 %, grâce à des termes de l’échange plus favorables et à une reprise de l’investissement privé.

Le FMI salue la discipline budgétaire du gouvernement, avec un déficit ramené à 3 % du PIB, mais insiste sur la nécessité de poursuivre les réformes structurelles : amélioration des recettes fiscales, contrôle des dépenses, diversification économique, et modernisation du secteur de l’énergie. Le pays reste vulnérable aux chocs internes et externes, en particulier dans un contexte électoral.

Les discussions se poursuivront à la fin avril lors des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale. Le FMI appelle les autorités à maintenir le cap des réformes pour asseoir une croissance durable et inclusive.