L’Union des Comores ouvre un consulat général à Laâyoune et 4 pays africains s’apprêtent à faire de même

L’Union des Comores a ouvert mercredi un consulat général à Laâyoune et s’apprête à ouvrir une ambassade au Maroc en janvier 2020, alors que 4 pays africains au moins vont ouvrir des consulats à Laâyoune avant la fin de l’année prochaine, assénant un nouveau revers au polisario qui continue de se bercer de l’illusion séparatiste avec le soutien de l’Algérie.

L’inauguration du consulat général des Comores a été présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue comorien, Souef Mohamed El Amine. Ce dernier

a annoncé dans la foulée l’ouverture d’une ambassade de son pays au Maroc « en janvier 2020 ».

L’ouverture d’un consulat général à Laâyoune, “capitale du Sahara marocain”, constitue un “honneur” pour l’Union des Comores, a souligné, de son côté, le consul général de l’Union des Comores à Laâyoune, Sayed Omar Sayed Hassan, précisant que le renforcement de la coopération avec le Royaume constitue un élément « constant » de la politique étrangère de son pays depuis son indépendance.

“Je souhaite que d’autres pays amis et frères du Maroc suivent l’exemple de l’Union des Comores pour démontrer leur solidarité et fraternité envers nos frères marocains ainsi que leur reconnaissance pour tout ce que le Royaume du Maroc apporte à nos pays et partout en Afrique”, a-t-il dit.

La Côte d’Ivoire avait ouvert en juin dernier un consulat honoraire à Laâyoune, alors que la Gambie a annoncé récemment la prochaine ouverture d’un consulat à Dakhla.

Cette dynamique est soulignée par Nasser Bourita, pour qui Laâyoune connaîtra « une intense activité diplomatique » durant les prochains mois, en accueillant les réunions des commissions mixtes bilatérales entre le Maroc et certains pays africains ainsi que le Forum entre le Maroc et les pays du Pacifique qui réunira les ministres des Affaires étrangères de douze pays.